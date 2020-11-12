Suşehri'nde KYK yolu asfalta kavuştu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurdun yolunda asfaltlama çalışması yapıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurdun yolunda asfaltlama çalışması yapıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, çalışma yapılan yol güzergahında incelemelerde bulundu.

Kısa süre önce yurt yakınında bulunan Sağlık Yüksekokulu ve Timur Karabal Meslek Yüksekokulu yolunda da iyileştirme çalışması yaptıklarını ve sıcak asfaltını dökerek hizmete sunduklarını anımsatan Yüksel, şimdi ise KYK yurdu yolunda çalışmalara başladıklarını belirtti.

KYK yurdunun ilçe açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, "Buraya çocuklarımız yurdun dört bir köşesinden gelmektedir. Burası bizlerin dışarıya açılan kapısıdır. Bu nedenle bu yerlerin güzel olmasını, güzel görünmesini istiyoruz. İnşallah yollarını sıcak asfaltla tamamlıyoruz. Daha sonra ise kısmet olursa okul girişini güzelleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Suşehri KYK Müdürü Göksal Soylu ise çalışmalardan dolayı Başkan Yüksel ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara