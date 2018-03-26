Suşehri'nde Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçede bulunan halk ve çocuk kütüphanesinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, okuyan toplumların ayakta kaldığını ifade ederek, okumayan toplumların ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Uzunoğlu,"Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan ülkemizdeki o yıllardaki okuma oranı nüfusumuzun yüzde 2'si kadardı. Ama yıllar geçmesine rağmen, halen okuma yazma çalışması yapıyoruz. O zaman bir yerde yanlışlık yapıyoruz ki, halen günümüzde okuma yazma bilmeyen insanlarımız var. Ama inanıyorum ki, Bu açılan kurslar sayesinde okuma yazma sayımızın oranı artacaktır." dedi.

Ülke kesiminin birçoğunun televizyon ve internet bağımlısı olduğunu kaydeden Uzunoğlu,"Bu bağımlılık aile yapısını eritiyor. Aile yapısını çökertiyor. Bunun önüne ancak kitap okumakla geçeceğiz. Yani çocuğumuzu yanımıza alarak onunla kitap okuyacağız. Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımızla birlikte kazanacağız. Televizyon ve internetlerden uzak kalacağız. Bunun için şahsım dahi kitap okumaya ve çok önem veriyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı fazlı Yüksel ise her ailenin evlerinde küçük de olsa bir kütüphane oluşturmalarının çok güzel bir yaklaşım olacağını kaydetti. Yüksel,"Kütüphaneler, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazinesidir. Kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılardır." ifadelerini kullandı.

Programda, kütüphanede bir yıl içerisinde en fazla kitap okuyanlara plaket, en çok kitap okuyan öğrenciye ise çeşitli hediyeler verildi. - SİVAS