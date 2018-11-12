Suşehri'nde Kurumlararası Futbol Turnuvası

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen kurumlararası halı saha futbol turnuvasında Aşağısarıcaspor takımı şampiyon oldu.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından tertip edilen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizesinde gerçekleşen turnuvanın finalinde Aşağısarıcaspor ile Karayollarıspor takımları karşılaştı. Rakibini mağlup eden Aşağısarıcaspor takımı şampiyonluk kupasını Koyulhisar Kaymakamı ve Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal'ın elinden aldı.

Turnuvanın ikincisi Karayollarıspor'a kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, üçüncü olan Sağlıkspor'a ise kupasını Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurettin Bayar takdim etti.

Turnuva sonrasında konuşma yapan Kaymakam Çağlar Partal, organizasyona katılım sağlayan tüm takımlara teşekkür etti. Birlik ve beraberlik ruhu açısından bu tür turnuvaların büyük önem taşıdığını dile getiren Partal, "Bu tür turnuvaların en büyük amacı, aktivite olsun, sosyalleşmeyi güçlendirsin, insanlar birbirlerini tanısınlar ve eğlence olsun esas amaç bu. Görev yaptığım ilçelerde bu tür turnuvalara katılmaya özen gösteriyorum. Anılarımız oluyor, taraftarlar geliyor bir festival alanına dönüşüyor. Kazanıp kazanmamaktan ziyade bu eğlencenin içinde olmak önemlidir. Bu turnuvanın final müsabakası da çok güzel oldu. Herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel de turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.