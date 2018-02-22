Suşehri'nde Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Yapıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyen ilçe kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, spor sayesinde kamu çalışanları arasında dostlukların pekişmesi, daha fazla kamu personelinin ve Suşehri halkının spor yapmasına imkan sağlamak için okullar, resmi daireler arasında voleybol turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya 14 takımın katıldığını belirten Uzunoğlu, dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verileceğini belirtti.