Suşehri'nde Köylere 350 Çöp Konteyneri Dağıtıldı

Suşehri ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresine hibe edilen 350 çöp konteynerinin köylere dağıtımı yapıldı.

İlçe Özel İdare şantiyesinde düzenlenen törende konuşan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, köylerin de Sıfır Atık Projesi'ne destek vermesini istedi.

Belediye ile imzalanan protokol kapsamında köylerde de çöp toplanacağını aktaran Kaya, "Temiz bir çevre için medeniyetimizin verdiği görevi de düşünüp, bunun kıymetini bileceğiz ve bu hizmete de layık olmaya çalışacağız." dedi.

Kaya, ilçeye bağlı 71 köyde çöp toplama işlemi yapılacağını ifade ederek, "Ama bu olay sadece çöp almayla kalmasın, Sıfır Atık Projesi'ne de burada destek olalım. Bizler artık her türlü imkana ulaşabiliyoruz. Kağıt ve poşet gibi atıklar da geri dönüşüm konteynerlerine atılırsa inanıyorum ki hedefimize ulaşmış olacağız. Bu vesileyle herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kaya, şunları kaydetti:

"Suşehri ilçemizde köylerimize gerçekleştirilen çalışmalarda nüfusumuzun yüzde 91,3'ü asfalt yoldan faydalanmaktadır. Bu da tabi ki İl Özel İdaresi kaynakları ve KÖYDES kaynakları ile son yıllarda artarak devam eden çalışmaların bir karşılığı. Bununla beraber 387 bin metrekare parke taş döşenmiş durumda. Bunu da oransal olarak baktığımızda köylerin yüzde 76'sında parke taşı bulunmakta. Bu da sağlıklı ve nezih bir ortam sunuyor."

Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal ise çöp konteynerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de imzalanan protokol kapsamında köylerde çöp toplayacaklarını ifade ederek, çöp konteynerlerine inşaat atığı gibi malzemelerin dökülmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Programa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA