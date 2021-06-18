Suşehri'nde köy okulları sporla buluştu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Köy Okulları Sporla Buluşuyor Projesi" kapsamında köy okulunda çeşitli sportif faaliyetler düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Köy Okulları Sporla Buluşuyor Projesi" kapsamında köy okulunda çeşitli sportif faaliyetler düzenlendi.

Sivas Valiliğinin "700 Fikir 700 Proje"si kapsamında Suşehri Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından "Köy Okulları Sporla Buluşuyor Projesi" hazırlandı.

Aşağısarıca köyüne giden Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ve merkezin personeli Şehit Bayram Yüce İlk-Ortaokulu öğrencilerine kort tenisi, mini golf, dart ve okçuluk gibi sporları tanıttı.

Öğrenciler, ilk kez tanıştıkları spor branşlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Projenin diğer köylerde de uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara