Suşehri'nde Kovid-19 tedbirleri
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe Sağlık Kurulu tarafından alınan kararlar ilçe esnafına bildirildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe Sağlık Kurulu tarafından alınan kararlar ilçe esnafına bildirildi.
Kaymakam Hidayet Sarı başkanlığında toplanan kurul tarafından alınan önleyici tedbirler ilçe esnafına tutanak karşılığında tebliğ edildi.
Ekipler sağlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından tebliğ edilen kararlara uymayanlar hakkında genel idari para cezası uygulanacağını bildirdi.
Kaymakam Sarı, yurt dışından gelen vatandaşlardan da 14 gün kuralına uymalarını istedi.
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Kaynak: AA