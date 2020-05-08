Suşehri'nde Kovid-19'la mücadele

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Yüksel, ülke genelinde iyimser hava oluşmaya başladığını, fakat alınan tedbirlere yine de riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Belediye olarak ilçe genelinde başlatılan temizlik çalışmalarının halen devam ettiğini belirten Yüksel, şunları aktardı:

"İlçe genelinde başlattığımız dezenfekte ve temizlik çalışmaları kapsamında 8 cadde, 400 sokak ile yaklaşık 130 kilometre yol yıkaması yaptık. İnsan sağlığını düşünerek kamu kurumlarımıza el dezenfekte ve hijyen malzemeleri dağıttık. Belli noktalara özellikle banka önlerine el dezenfektanı yerleştirdik. Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri, alışveriş çeki dağıttık."

Kaynak: AA