Suşehri'nde Kovid-19 denetimi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suşehri'nde Kovid-19 denetimi sürüyor

06.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:11
Suşehri'nde Kovid-19 denetimi sürüyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında girilen kontrollü normalleşme döneminde denetimler devem ediyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında girilen kontrollü normalleşme döneminde denetimler devem ediyor.

Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk ile ilçedeki denetim çalışmalarına katıldı.

Denetim çalışmaları kapsamında işyerlerini denetleyen Sarı, kontrollü normalleşme döneminde uyulması gereken kurallar hakkında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Esnafların tüm tedbirleri almasından dolayı mutlu olduklarını belirten Sarı, "Suşehri'nde ve köylerinden yaklaşık 30 kişi bu virüs nedeniyle vefat etti. Şuanda ilçemizde vaka yok. Artık olmayacak anlamına gelmiyor. Tedbiri gevşek bırakırsak bu vaka süreci tekrar gelir. Bu sebeple kontrolü toplum olarak bırakmamalıyız." dedi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise "Suşehri güzel bir ivme yakaladı. Ülke genelinde de güzel günlere hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suşehri'nde Kovid-19 denetimi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:14:23. #1.14#
title