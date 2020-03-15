Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri
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Fazlı Yüksel, Suşehri, Sivas, Güncel

Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, halkın toplu olarak kullandığı yerler, ibadethaneler, toplu taşıma araçları ve çay bahçeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edildi.

15.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:38
Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, halkın toplu olarak kullandığı yerler, ibadethaneler, toplu taşıma araçları ve çay bahçeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edildi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel öncülüğünde yapılan genel toplantı sonrası, özel kıyafetli belediye ekipleri ilçede ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ile toplu taşıma araçlarında koronavirüse karşı ilaçlama çalışması yapıldığını söyledi.

Dezenfekte işleminin 21 gün süre zarfında periyotlar halinde sürekli olarak yapılacağını belirten Yüksel, "Okullarımızda eğitime ara verilmesinden dolayı okullarımıza açılmaya yakın ilaçlayacağız. İlçemizdeki resmi kurumlarımızda ilaçlama çalışmalarına başladık. Halkımızdan bu ilaçlamanın önlem amacıyla yapıldığını bilmesini istiyoruz. İlçemizde şuana kadar bir vakaya rastlanılmamıştır." dedi.

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Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri

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