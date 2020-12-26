Suşehri'nde, kısa film yarışmasında dereceye giren kişi kamerayla ödüllendirildi
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Suşehri'nde, kısa film yarışmasında dereceye giren kişi kamerayla ödüllendirildi

26.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:06
Suşehri'nde, kısa film yarışmasında dereceye giren kişi kamerayla ödüllendirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri paydaşlığında "umut" teması ile düzenlenen kısa metrajlı film yarışmasında dereceye giren kişi kamera ile ödüllendirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri paydaşlığında "umut" teması ile düzenlenen kısa metrajlı film yarışmasında dereceye giren kişi kamera ile ödüllendirildi.

Kısa metrajlı film yarışmasında "Bekleyiş" adlı eseri ile ikincilik ödülüne layık görülen Suşehri Gençlik Merkezi gönüllüsü Ali Ramazan Alas'a kamera ödülünü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel ve Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu takdim etti.

Yüksel, bu tür etkinliklerin gençlere kısa film yapımını özendireceğini belirtti.

Zorlu ise gençlerin duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmalarıyla sergileyebilmelerinin çok önemli olduğunu vurguyarak, Ali Ramazan Alas'ı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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