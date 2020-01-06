Suşehri'nde karla mücadele çalışması
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla çevrili Tatar ve Kale köylerinde yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı bölgede ekipler, iş makineleri ile yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan Suşehri ilçe merkezinde sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.