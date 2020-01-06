Suşehri'nde karla mücadele çalışması
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Suşehri'nde karla mücadele çalışması

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

06.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:36
Suşehri'nde karla mücadele çalışması

'ın ilçesinde kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla çevrili ve köylerinde yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.


Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı bölgede ekipler, iş makineleri ile yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Suşehri ilçe merkezinde sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Kaynak: AA
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