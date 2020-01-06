: Suşehri'nde karla mücadele

06.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:16

Kepçeyle kar temizleme çalışmalarından genel görüntüler SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe merkezine 55 kilometre uzuaklıkta bulunan çam ormanlarıyla çevrili Tatar ve Kale köyü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aşan bölgelerde, yol açma çalışmalarında da zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Kaynak: AA

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