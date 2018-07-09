Suşehri'nde Karataş Yayla Şenliği Düzenlendi

Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesinde düzenlenen Polat Deresi Karataş Yaylası Şenliği'ne katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Suşehri Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organizesinde düzenlenen şenlik, Karacaören, Yoncalı, Kemallı, Taklak, Polat ve Kavşut köylerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Şenlikte konuşan Gül, Sivaslıların dünyanın neresinde olursa olsunlar memleketlerini unutmadıklarını ve her fırsatta memleketlerine geldiklerini belirtti.

Düzenlenen şenliğinde bunun bir göstergesi olduğunu aktaran Gül, "Birçok yerde şenlik yapılıyor ama bu şenliğin diğerlerinden iki farklı özelliği var. Birincisi 6 köyün bir araya gelerek bu şenliği yapmaları, ikincisi ise şenliğin bayram havasında geçmesi ve 6 köyün tüm gurbetçilerinin buradaki şenliğe katılmasıdır. Bu birlik ve beraberliği sağladığınız için her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin devam etmesini dileyen Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bir arada olduğumuz zaman, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz takdirde Sivasımız, ülkemiz, bizler güçlü olacağız. Aramızdaki farklılıkları zenginlik sayarak, kırgınlıkları unutarak, ileriye de bakarak daha güçlü olacağız. 15 Temmuz tarihine yaklaşıyoruz, iki yıl önce bu süreç yaşandığında gözümüz komşularımızı aradı. Herkesin bu mücadelede olmasını istedik. Demek ki saflarımızı daha da çok sıklaştırarak, kırgınlıklarımızı ortadan kaldırarak, şenliklerimizi buna vesile kılarak, birlik bütünlüğümüzü muhafaza etmemiz lazım. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah Allah birliğimizi bütünlüğümüzü muhafaza eder, daha güçlü oluruz."

Sivas'ın yatırımlarla geliştiğini de vurgulayan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye gelişiyor, Sivas gelişiyor, Suşehri gelişiyor, İmranlı gelişiyor. Hızlı trenimiz gelecek yıl hizmet verecek. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Eskişehir'den, Konya'dan buraya gelebileceksiniz. Hızlı tren Sivas'tan Erzincan'a da gidecek. Hafik'te, Zara'da, İmranlı'da hızlı tren istasyonları olacak. Bizler birliğimizi, bütünlüğümüzü muhafaza ettiğimiz müddetçe daha iyisi olur. Sizler daha iyisine layıksınız." açıklamasında bulundu.

Şenliğe Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti eski milletvekili Ekrem Erdem ile çok sayıda davetli katıldı.