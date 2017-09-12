Suşehri'nde "Kaplıca Suyu" Davası

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir köyde "kaplıca suyu"nun kullanım hakkı nedeniyle köy derneği ve işletmeciler arasında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.



Suşehri Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle polis ekipleri adliye binasının bulunduğu Hükümet Konağı çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Sivas'tan da ilçeye takviye polis ekipleri ve TOMA gönderildi. Polisler davalıları aradıktan sonra adliye binasına aldı.



Akçağıl Köyü'ndeki termal suyunun kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan köy tüzel kişiliği ve kaplıca işletmecilerinin katıldığı duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.



Akçaağıl Köyü Dernek Başkanı Mehmet Özdemir, kaplıcanın işletmeciliği yapan Alim Akyol ve Akçağıl Köyü Muhtarı Mustafa Demirtaş, Hükümet Konağı önünde basın mensuplarına yaptıkları açıklamada süreçle ilgili bilgiler verdiler.