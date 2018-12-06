Suşehri'nde Kan Bağışı Kampanyası

Suşehri ilçesinde, yüksekokulda eğitim gören öğrenciler kan bağışı kampanyasına katıldı.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Nilüfer Tuğut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Kızılay Kan Merkezi tarafından her yıl rutin olarak planlanan kan bağış kampanyasının bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Kan bağışının önemine değinen Tuğut, "Her insanın olası bir kaza sonucu veya bir hastalık neticesinde bir gün kana ihtiyacı olabilir. Bizler sağlık personelleri olarak bunun bilincindeyiz. Vatandaşların gönüllü olarak kan bağışı yapmaları hayati önem taşıyor. Bu sebeple, her yıl düzenlenen kan bağış kampanyamızı bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.