Suşehri'nde Kaldırımlar Yenileniyor

Suşehri ilçesindeki kaldırımlarda parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Suşehri Belediyesinin eskiyen yıpranan yolların ve kaldırımların yenilenmesi çalışmaları kapsamında, Sivas Caddesi'ndeki kaldırımlar parke taşıyla kaplanmaya başlandı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Değişim çalışmalarımız devam ediyor. Sivas Caddemiz üzerinde bulunan kaldırımlarımızın değişimine başladık. Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve yılların yorgunluğunu taşıyan ve artık kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımları değişiyoruz. Bu çalışmalar esnasında çevreye verdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Çalışmalar esnasında oluşabilecek sıkıntılı durumlardan dolayı anlayışınızı bekliyoruz. Onların yardımı ve desteği ile çok kısa bir zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Millete hizmet yolunda, kutlu yürüyüşe devam ediyoruz. Suşehri halkı hizmetlerin en güzeline layıktır."