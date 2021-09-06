Suşehri'nde jandarma ekipleri köy okullarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetledi
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Suşehri'nde jandarma ekipleri köy okullarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetledi

Suşehri'nde jandarma ekipleri köy okullarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetledi
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde köy okullarını ve servis araçlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetleyen jandarma ekipleri, okulların genel çevre temizliğini de yaparak öğrencilere hediye verdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde köy okullarını ve servis araçlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetleyen jandarma ekipleri, okulların genel çevre temizliğini de yaparak öğrencilere hediye verdi.

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni eğitim yılında ilçe merkezine bağlı Aşağısarıca Köyü Şehit Bayram Yüce Ortaokulu, Esenyaka Şehit Sezai Seven Ortaokulu, Çataloluk, Gözköy, Aksu, Yaygınsöğüt ve Güngören ilkokullarını ziyaret etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik okullarda sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, okul çevrelerinde ise temizlik çalışması yürüttü.

Okul servis araçlarını da denetleyen jandarma personeli, eğitim-öğretime yeni başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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