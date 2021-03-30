Suşehri'nde ilkokul öğrencisi "Tut Elimden Projesi" ile bisiklet sahibi oldu
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Suşehri'nde ilkokul öğrencisi "Tut Elimden Projesi" ile bisiklet sahibi oldu

Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Suşehri'nde ilkokul öğrencisi 'Tut Elimden Projesi' ile bisiklet sahibi oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Tut Elimden Projesi" kapsamında bisiklet isteğinde bulunan öğrenciye kaymakamlık tarafından bisiklet hediye edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Tut Elimden Projesi" kapsamında bisiklet isteğinde bulunan öğrenciye kaymakamlık tarafından bisiklet hediye edildi.

Valilik koordinesinde il genelinde hayata geçirilen proje, öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

Bu çerçevede, Suşehri ilçesinde Kemalpaşa İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinden Tolga Macit'e, kaymakamlık tarafından temin edilen bisiklet hediye edildi.

Kaymakam Hidayet Sarı, Macit'e bisikletini verdikten sonra işlek cadde ve sokaklarda dikkatli olması konusunda uyardı.

Macit'in ilk kez bisiklet sahibi olduğunu belirten Sarı, "Çocuklarımızın mutlu olması bizleri daha çok mutlu ediyor. Projeyi hayata geçiren Sayın Valimiz Salih Ayhan'a şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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