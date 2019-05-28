Suşehri'nde iki binanın çatısı yandı - SİVAS

Sivas'ta bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki başka bir binanın çatısınada sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Suşehri ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevler bitişiğindeki bir binanın çatısına da sıçradı.

Binadaki vatadaşlar tahliye edilirken, yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'de yangın bölgesine gelerek yangının çıkış nedeni hakkında bilgi aldı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu arada, yangında dumandan etkilenen 2 çocuğuda 112 ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: AA