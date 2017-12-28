Suşehri'nde "Hayata Bağlı Gençlik" Projesinde Bağımlılık Anlatıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayata bağlı gençlik" projesi kapsamında velilere seminer verildi.



İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Hayata bağlı gençlik" projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda velilere yönelik seminer verildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Çocukların internet ve sigara gibi kötü alışkanlıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Çocukların kötü alışkanlıklardan kurtarılması için el birliği ile bunun üstesinden gelinebileceğini söyleyen Uzunoğlu, "Son yıllarda özellikle teknoloji bağımlılığı çocuklarımızda hızla ilerlemekte olup, bu bağımlılıkla çocuklarımızla iletişimlerde azalmaktadır. Bu sebeple, Hayata bağlı gençlik projemizle bu bağımlılıkla mücadele edeceğiz. İlçe Kaymakamlığı olarak çocuklarımızın bağımlı olduğu konuları tespit ederek, çocuklarımızın spor alışkanlıklarını zenginleştirmek için gerekeni yapacağız. Bu konuda ilk çalışmamızı yaparak, İş adamımızın desteğiyle aldığımız spor malzemelerinin dağıtımlarına başladık. İnanıyorum ki, Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan siz aileleri ve bizlerin de desteğiyle kurtararak güzel sporlu günleri kazandırmış olacağız" dedi.



Seminere konuşmacı olarak katılan İlçede bulunan Okullardaki Rehber öğretmenlerden Ramazan Özcan, Akif Arı, Elif Gök, Mürüvet Çetin ve Tuba Kısaer tarafından, Teknoloji Bağımlılığının belirtileri, Bağımlılığı kontrol altına alma yöntemleri, Bağımlılıkla ilgili destek ve aile terapi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Program sonunda, programa katılan velilerin dilek ve temennileri de alındı. - SİVAS