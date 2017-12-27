Suşehri'nde 'Hayata Bağlı Gençlik' Projesi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 'Hayata Bağlı Gençlik' projesi kapsamında sağlıklı yaşam için spor malzeme dağıtımı yapıldı.



İlçe Kaymakamlığı tarafından tertip edilen program kapsamında, ilçede bulunan özel eğitim sınıfı öğrencilerine ve spor sahaları bulunan köy muhtarlarına spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Kemalpaşa İlkokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen malzeme dağıtım programında konuşan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, kaymakamlığının girişimleriyle, iş adamı tarafından temin edilen 15 bin TL değerindeki spor malzemelerini dağıtmaktan mutlu olduklarını söyledi.



Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla böyle bir uygulamayı yaptıklarını kaydeden Uzunoğlu, sigara kullanan gençlerin sigara alışkanlıklarından kurtulmaları takdirde onlara bisiklet hediye edileceğini ifade etti.



Sportif faaliyetlere önem verdiklerini kaydeden Uzunoğlu,"Sağlıklı yaşam öncelikle spordan geçmektedir. Bizlerde bu vesileyle, iş adamımızın destekleri doğrultusunda, 4 adet masa tenis masası, bin 500 adet raket topu, 20 takım raket, 15 adet masa tenis filesi, 100 adet futbol topu, 100 adet voleybol topu, 40 adet basketbol topu, 15 adet voleybol filesi, 50 adet satranç takımı alınmış, bu alınan malzemeler öğrencilerimize ve spor sahası bulunan muhtarlarımıza verilmektedir" dedi.



Dağıtım programına; İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - SİVAS