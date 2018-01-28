Suşehri'nde "Hayat Boyu Öğrenme" Toplantısı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kursların vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda açıldığını söyledi.



Bu taleplere ilave olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce de bazı kurslar açılacağını belirten Uzunoğlu, şunları kaydetti:

" Gümüş kazaz kursunda, kursiyerler tarafından yapılan ürünler internet üzerinden satışları yapılarak gelir elde edilecek. Bu kursumuz büyük önem kazandı, bayanlar bu kursumuzu artık benimsedi. Ayrıca açık olan kurslara ilaveten bayanlara yönelik cenaze yıkama ve kefenleme kursu, aile içi iletişim semineri, çocuk bakıcılığı ve ilk yardım kursu açmayı hedefliyoruz."

Toplantıya, Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın ile kurum amirleri de katıldı.