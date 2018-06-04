Suşehri'nde Hanımevi Projesi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Programı'na sunulan Hanımevi Projesinin kabul edildiği belirtildi.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımız proje ofisi tarafından Suşehrili hanımlarımıza hizmet etmek için, Hanımevi yapılması amacıyla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Programına bir proje sunulmuştu. Projemiz Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Projemiz Suşehri'mize hayırlı olsun." dedi.

Onay gören projenin Yalnızbağlar Mahallesi'nde hazine arazisi olan yere yapılacağı kaydedildi.