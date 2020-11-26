Suşehri'nde halk pazarında koronavirüs denetimi
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Suşehri'nde halk pazarında koronavirüs denetimi

26.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:06
Suşehri'nde halk pazarında koronavirüs denetimi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilgili birimlerin katıldığı denetimde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunuldu.

Kaymakam Sarı, ilçe olarak daha sıkıntılı günler yaşamamak için vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

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Denetimlerin aralıksız süreceğini dile getiren Sarı, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı tedbirleri uygulamaya çalışıyoruz. Denetim ekiplerimiz sürekli sahada, vatandaşlarımızı hem bilgilendiriyor hem de denetim gerçekleştiriyor. Ülke olarak tek amacımız bu illet virüsten bir an önce kurtulmak. Bunun için de maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere tedbirlere uyulması gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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