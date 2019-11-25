Suşehri'nde hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
25.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:38
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bülent Akbulut yönetimindeki 34 EZ 1321 plakalı hafif ticari araç, Kemalpaşa Mahallesi Kazım Ayan Anadolu Lisesi yakınlarında devrildi.
Yaralanan Akbulut, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA