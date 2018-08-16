Suşehri'nde Gurbetçi Yoğunluğu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 9 günlük bayram tatili dolayısıyla aşırı nüfus ve trafik yoğunluğu meydana geldi.

Bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle gurbetçiler sılaya akın etti. Bayram dolayısıyla gurbetçi akınına uğrayan 15 bin nüfuslu ilçede nüfus 50 bin civarına çıktı. İlçe halk pazarında ve marketlerde alışveriş yoğunluğu gözlemlendi.

Sivas Caddesi üzerinde aşırı trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan kalabalık nedeniyle zaman zaman trafik tıkanma noktasına geldi. İlçe esnafı bayram yoğunluğunda yaptığı satışlardan memnun olduğu belirtildi. - SİVAS