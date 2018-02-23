Suşehri'nde "Futbol Okulu" Projesi

Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen " Futbol Okulu" projesi kapsamında çalışmalara başlandı.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Suat Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, projedeki amacın Sivas merkez ve bağlı 16 ilçede maddi imkansızlıklar nedeniyle spor oyunlarına ulaşmakta zorluk çeken çocukların, futbol eğitimi almasını sağlamak olduğunu söyledi.

Projenin, çocukların fiziksel ve sosyal yönden gelişimine katkıda bulunacağını aktaran Yüksel, "Futbol Okulu Projesi ilçemizde de başlatıldı. Suşehri ilçesinde uygulanmaya başlayan proje İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında verilecek futbol eğitimiyle maddi imkanlardan yoksun dezavantajlı çocukların, bu spora kazandırılmaları amaçlanıyor. Çocuklara futbolun temel bilgileri öğretilerek, spor ile yaşamlarının ömür boyu bir arada olmasına katkıda bulunulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.