Suşehri'nde Esnaf Toplantısı

Suşehri ilçesinde esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.





Suşehri Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçenin genel meseleleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.





Toplantıda konuşan Uzunoğlu, Suşehri Kılıçkaya Barajı Sosyal Tesislerinin bulunduğu baraj gölüne, çocuklar ve erişkinler için yüzme havuzu yapılması konusunda gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.



Sivas Valisi Davut Gül'ün ilçeyi ziyaretlerinde baraj tesislerini gezdiğini anımsatan Uzunoğlu, "Yüzme havuzları yapılması konusunda görüşmeler yapılıyor. Sonuç alınmadığı takdirde, İl Özel İdaresi imkanlarıyla bu havuzlar yapılacak. İnşallah o tesisimiz daha güzel hale gelecek ve bölgenin modern bir tesisi olacaktır." dedi.



Havuzların baraj gölünde olacağını aktaran Uzunoğlu, havuzlardan birinin 60 santimetre, diğerinin ise 1 metre 60 santimetre derinliğinde olacağını söyledi.



İlçeye 2 Aile Toplum Sağlığı Merkezi yapılması konusunda girişimler olduğunu dile getiren Uzunoğlu, şunları kaydetti:



"Bilindiği üzere yeni yapılan Aile Toplum Sağlığı Merkezimiz kısa sürede hizmete girecek. Fakat, Karşıyaka Mahallesi ve ilçe merkezine de 2 yeni merkez açmayı hedefliyoruz. Bu konuda yer arayışlarımız devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu konuyu çözeceğiz.



Kaldırım ve yol işgali konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Teşhir amaçlı ürünlerini kaldırım ve yollara kadar koyan esnaflarımız için belediyemiz artık gerekli çalışmalarını yapması gerekiyor. Kurallara hep birlikte uyacağız. Uymadığımız takdirde gerekli cezai işlemi uygularız."



Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise oto galericiler için eski terminal yerindeki iş yerlerini geçici olarak tahsis ettiklerini belirterek, kısa sürede galericiler sitesi yapacaklarını ifade etti.



Besi ahırları yapılması için 80 bin metrekare alandaki çalışmalara başlanacağını aktaran Yüksel, ilçede organize sanayi kurulması için de hazırlıkların sürdüğünü belirtti.