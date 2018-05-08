Suşehri'nde Eski Hastane Arsası Belediyeye Tahsis Edildi

Suşehri ilçesinde bulunan eski hastane arsası, "Kent Meydanı" yapılması amacıyla Suşehri Belediye Başkanlığına tahsis edildi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talepleri doğrultusunda, Taşköprü Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan 5 bin 43 metrekare alana sahip eski hastane arsasının belediye tahsis edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gerekli yazışmalar tamamlandıktan sonra eski hastane arsası olan bölgenin tamamının "Kent Meydanı" yapılacağını aktaran Başkan Yüksel, "Bu konuda bizlere büyük destek veren herkese ilçem adına teşekkür ediyorum. İnşallah yazışmalar tamamlandığı zaman güzel bir proje hazırlayarak ilçemize güzel bir alanı kazandırmak için gerekli çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.