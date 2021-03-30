Suşehri'nde en çok kitap okuyan öğrencilere plaket verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suşehri'nde en çok kitap okuyan öğrencilere plaket verildi

Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Suşehri'nde en çok kitap okuyan öğrencilere plaket verildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla en çok kitap okuyan üç öğrenciye plaket verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla en çok kitap okuyan üç öğrenciye plaket verildi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, "Kütüphaneler Haftası" kapsamında ilçede en çok kitap okuyan Hürriyet İlkokulu öğrencisi Alperen Yılmaz, Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Merve Yaren Saygılı ve Kazım Ayan Anadolu Lisesi'nden Belinay Aydemir'i plaketle ödüllendirdi.

Yılmaz'ın 147, Aydemir'in 48, Saygılı'nın ise 39 kitap okuduğunu belirten Sarı, her kesimin kitap okuma alışkanlığı kazanması gerektiğini vurguladı.

Sarı, valilik öncülüğünde başlatılan "Sivas İçin Kitap Vakti" seferberliğine Suşehri'nin büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Bahar Candan Merve Boluğur Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suşehri'nde en çok kitap okuyan öğrencilere plaket verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:17:02. #1.15#
title