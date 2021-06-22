Suşehri'nde emniyet kemerinin önemi mobil simülasyon aracı ile anlatıldı
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Suşehri'nde emniyet kemerinin önemi mobil simülasyon aracı ile anlatıldı

Suşehri'nde emniyet kemerinin önemi mobil simülasyon aracı ile anlatıldı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "300 kazazede, 300 emniyet kemeri" projesi kapsamında, emniyet kemeri kullanımının önemi mobil simülasyon aracında uygulamalı olarak anlatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "300 kazazede, 300 emniyet kemeri" projesi kapsamında, emniyet kemeri kullanımının önemi mobil simülasyon aracında uygulamalı olarak anlatıldı.

Mobil simülasyon aracı, İlçe Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla ilçeye getirildi.

Eski hükümet konağı önünde konumlanan simülasyon aracında, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi.

Emniyet personeli tarafından vatandaşlara verilen uygulamalı eğitimde, 5 kilometre hızdayken gerçekleşen bir kazada, emniyet kemerli ve kemersiz yolculuğun hangi sonuçlara yol açtığı anlatıldı.

Simülasyon aracının 3 gün ilçede kalacağı, özellikle şehir içi dolmuş şoförleri ve ticari araç sürücülerine de uygulamalı eğitim verileceği öğrenildi.

Suşehri'nde emniyet kemerinin önemi mobil simülasyon aracı ile anlatıldı
Suşehri'nde emniyet kemerinin önemi mobil simülasyon aracı ile anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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