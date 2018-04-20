Suşehri'nde Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde eğitim toplantısı düzenlendi.

Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede eğitimle ilgili yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalara değinildi.

Uzunoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaşıldığını belirtti.

İlçede eğitim kalitesinin arttırılması için her eğitimcinin ve her velinin bu konuya el atması gerektiğini vurgulayan Uzunoğlu, "Şu ana kadar eğitimde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu dönemi de iyi şekilde tamamlayacağız inşallah. Tabii ki başarı çok önemli. İnanıyorum ki, bu eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerimiz girecekleri sınavlarla güzel yerlere gelecek. Tabii ki başarı elde edilmesi için sadece eğitimcilerin değil, ailenin ve öğrencilerin de destek vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uzunoğlu, okul giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin sürekli kontroller yaptığını belirterek, okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişilerin polis ekiplerine bildirilmesini istedi.



Toplantıya Milli Eğitim Müdür Vekili Mürsel Kaya, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.