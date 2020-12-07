Suşehri'nde EBA Projesi kapsamında öğrencilere tablet dağıtıldı
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Suşehri'nde EBA Projesi kapsamında öğrencilere tablet dağıtıldı

07.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:19
Suşehri'nde EBA Projesi kapsamında öğrencilere tablet dağıtıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesi" kapsamında öğrencilere tablet dağıtıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesi" kapsamında öğrencilere tablet dağıtıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in ilçede eğitim gören başarılı ve tablet ihtiyacı olan öğrenciler için Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Yüksel'in girişimleri sonucu, Ziraat Katılım Bankası tarafından gönderilen tabletler, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere okul idarecilerine teslim edildi.

Yüksel, tablet talebine kayıtsız kalmayan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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