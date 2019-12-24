Suşehri'nde "dumansız hava sahası" denetimi

24.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:36

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "dumansız hava sahası" kapsamında sigara denetimine katıldı.



İlçede bulunan kafe ve kahvehane gibi iş yerlerinde yapılan denetimlere katılan Partal, "İlçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinde incelemelerde bulunduk. Sağlık Bakanlığımızın denetiminde Türkiye'nin her yerinde sigara denetimin çok sıklıkla yapıldığını gözlemliyoruz. Bizler de kaymakamlıklar olarak bu önemli projeye destek veriyoruz. Sağlık denetim ekipleri gelerek denetleme yapıyorlar. İş yerlerinin bu hassasiyete dikkat etmelerini istiyoruz." dedi.

Denetimlere, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Kenan Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Betül Çubuk de eşlik etti.

Kaynak: AA