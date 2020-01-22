Suşehri'nde dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Suşehri'nde dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcuyu dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

22.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:44
Suşehri'nde dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

'ın ilçesinde bir kuyumcuyu dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Suşehri İlçe ekipleri, 'ın Reşadiye ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlıların Suşehri'ne gelerek bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine de ulaşan ekipler, C.K'yi yakaladı.

Polis olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla F.N.C. ve M.K'yi de gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildi.

Kaynak: AA
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