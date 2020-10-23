Suşehri'nde destekleme ve yetiştirme kursu öğrencilerine kitap dağıtıldı
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Suşehri'nde destekleme ve yetiştirme kursu öğrencilerine kitap dağıtıldı

23.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:31
Suşehri'nde destekleme ve yetiştirme kursu öğrencilerine kitap dağıtıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek olan, destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrencilere yardımcı kaynak kitabı dağıtıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek olan, destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrencilere yardımcı kaynak kitabı dağıtıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kitap dağıtımında öğrencilerle sohbet eden Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yardımcı ders kitaplarının öğrencilerin başarısında önemli olduğunu söyledi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden 255 öğrenciye bin 530 yardımcı kaynak kitabının dağıtıldığını belirten Sarı, "Geçen yıl dağıtılan yardımcı ders kitapları ilçemizin başarısına büyük katkı sağladı. Bu yıl da başarının artarak devam etmesi için öğrencilerimizin gayret göstermeleri istiyoruz." dedi.

Öğrencilere başarı dileyen Sarı, ilçede bu yıl eğitim alanında güzel çalışmalara imza atıldığını ifade etti.

Programa Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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