Suşehri'nde de e-sınavlar yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen e-sınavların Suşehri ilçesinde de yapılacağı bildirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite giriş sınavlarından sonra KPSS Ortaöğretim Kurumları sınavlarının da ilçede yapıldığını anımsattı.

Suşehri'nin bölgede sınav merkezi haline geldiğini aktaran Uğurlu, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il merkezlerinde yapılmakta olan e-sınavların, 125 ilçe ile birlikte bundan böyle ilçemizde de yapılacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetin ilçemize gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz. Eğitim ve sağlık alanında AK Parti iktidarıyla her zaman ilkleri yaşayan ilçemize bundan sonra da daha iyi hizmetler gelecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara