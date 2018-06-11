Suşehri'nde Çevreci İşletme Ödüllendirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir işletmeye "en çevreci işletme" ödülü verildi.

Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ilçede parke taşı ve hazır beton imalatı yapan Özdoğan Ser'in işletme sahibi Serdar Özdoğan'ı "en çevreci işletme" ödülüne layık gördü.

İşletme sahibi Özdoğan, Suşehri'nde 25 kişiye iş istihdamı sağlayan işletmelerinin böyle bir ödüle layık görülmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çevre duyarlılığına her zaman önem verdiğini belirten Özdoğan, "Çalışan elamanlardan tek isteğimiz, temiz çevre oluşturmalarıdır. Bu nedenle, gerek iş saatlerinde, gerekse dinlenme saatlerinde temizliğe önem verdiğimiz için, her zaman bu kurallar işletmemizin temel hedefidir." dedi.

Özdoğan, kendilerini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İşletmemizin her tarafı ilgili kurum yetkilileri tarafından rutin olarak denetlenmekte olup, görülen aksaklıklar ise bildirildiği zaman hemen yerine getirilmiştir. 1988 yılında büz ve briket imalatıyla başladığımız bu sektörde, 2005 yılında parke taşı imalatı ve 2017 yılında ise hazır beton imalatıyla güçlendirerek devam etmekteyiz. Amacımız ülke ekonomisine ve ilçe ekonomisine bir nebze destek ve katkı sağlamak. Bu katkıyı sağlarken, çevre temizliğine önem vererek sektörel alanda gelişmeye devam etmekteyiz. İşletmemizi ödüllendirdiklerinden dolayı Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teşekkür ederiz."