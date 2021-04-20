Suşehri'nde çatısı yanan evde hasar oluştu
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Suşehri'nde çatısı yanan evde hasar oluştu

Suşehri'nde çatısı yanan evde hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde erzak deposu olarak kullanılan yerde başlayan ve bitişiğinde bulunan evin çatısına sıçrayan yangında hasar meydana geldi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde erzak deposu olarak kullanılan yerde başlayan ve bitişiğinde bulunan evin çatısına sıçrayan yangında hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Solak köyü Yeniköy Mahallesi'nde Veyis Aydın'a ait evin bitişiğindeki erzak deposunda başlayan yangın evin çatısına sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapıldı.

Suşehri Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, erzak deposu ve çatı kısmında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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