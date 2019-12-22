Suşehri'nde çatı yangını hasara yol açtı
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Suşehri'nde çatı yangını hasara yol açtı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

22.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:48
Suşehri'nde çatı yangını hasara yol açtı

'ın ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

'nde, Nihat Ruşen ve Ünal Çetin'e ait 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

Yangını görenler Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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