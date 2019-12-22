Suşehri'nde çatı yangını hasara yol açtı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
22.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:48
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kemalpaşa Mahallesi'nde, Nihat Ruşen ve Ünal Çetin'e ait 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
Yangını görenler Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA