Suşehri'nde Çanakkale Zaferi Kutlandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. İlçede görevli din görevlisi Hamza Karaca tarafından Kuran-ı Kerimin okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Kazım Ayan Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Beytullah Şahan yaptı. Çanakkale konulu sinevizyon gösterimi ile devam eden programda, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterimi ve şiir dinletisi düzenlendi. Öğrenci korosu tarafından kahramanlık türkülerinin söylendiği programda, İlçede bulunan okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri, İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok tarafından verildi. Program toplu hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SİVAS