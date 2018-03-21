Suşehri'nde Çam Fidanı Dağıtıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 5 bin adet çam fidanı dağıtımı yapıldı.

İlçe hükümet konağı önünde yapılan fidan dağıtım programında, İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Orman İşletme Şefi Ersin Şakar ve Koyulhisar Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Faruk Sinan Esin tarafından 5 bin adet çam fidanın dağıtımı vatandaşlara yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımı hakkında İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk sahasında bu yıl 1 milyon 500 yüz bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Dikilecek olan fidanlardan 700 bininin Suşehri ve çevresine dikilmek olduğunu kaydeden Uzunoğlu,"Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynağıdır. Çok uzun bir süreçte oluşan ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir." dedi. - SİVAS