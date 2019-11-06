Suşehri'nde büyükbaşa çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde büyükbaş hayvana çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde büyükbaş hayvana çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ümit P. yönetimindeki 58 AAC 747 plakalı otomobil, D-100 kara yolu ilçe girişi yakınlarında aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Erhan K, Ekrem E. ve Salih E. yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bu arada kazada ağır yaralanan büyükbaş hayvan, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla olay yerinde kesildi.