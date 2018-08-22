Suşehri'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.



İlçe Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, insanları kaynaştıran, birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma hislerinin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kurban Bayramı'nda, cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğunu belirten Uzunoğlu, "Bayramlar küslerin barıştığı, dargınların kucaklaştığı, kin, nefret ve düşmanlık duygularının sevgiye dönüştüğü, küçüklerin büyüklere saygı, büyüklerin küçüklere sevgi ve şefkat kanatlarını gerdiği günlerdir." dedi.

Bayramlarda hasta ve yaşlı ziyaretlerine önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdandır. Bayram sevincini, ailemizle, akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamanın, birlik ve beraberlik duygularımızı arttıracağına inanıyorum. Dini bayramlarımızın oluşturduğu bu manevi ortamları taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz."

Kaymakam Uzunoğlu ve beraberindekiler daha sonra İlçe Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada bulunanların bayramlarını kutladı.