Suşehri'nde Askere Gidecek Gençlere Kına Yakıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde askere gidecek gençler, bir köyde düzenlenen kına gecesinde gönüllerince eğlendi.

İlçeye bağlı Aksu köyünde ikamet eden Turan Aldemir, askere gidecek oğlu Doğan Aldemir ile akrabaları Emrah Taşkın ve Ertuğrul Keleş için köy meydanında kına gecesi düzenledi.

Yaklaşık 700 davetlinin katıldığı programda, halaylar çekilerek yemekler yenildi.

Program sonrası askere gidecek gençlere kına yakıldı, türküler söylendi.

Programda hem askere gidecek gençler hem de yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Asker babası Turan Aldemir, mutluluk gözyaşları akıttıklarını ifade ederek, "Ne mutlu ki bizler evlat yetiştirdik. Bu vatana askere gönderiyoruz. Çok mutluyum, gururluyum." diye konuştu.