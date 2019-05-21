Suşehri'nde Araç Yangını
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Avculu Mahallesi'nde Yavuz Dilce'ye ait park halindeki 34 BY 418 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dilce fark ettiği yangını sulama hortumuyla söndürmeye çalıştı. Yangın bilgi verilmesi üzerine Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA