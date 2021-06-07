Suşehri'nde "Adım Adım Mesleğe Projesi" kapsamında eğitim verildi
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Suşehri'nde "Adım Adım Mesleğe Projesi" kapsamında eğitim verildi

Suşehri'nde 'Adım Adım Mesleğe Projesi' kapsamında eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlığın "Adım Adım Mesleğe Projesi" kapsamında polislik ve askerlik gibi çeşitli mesleklerin spor mülakatlarına girecek 40 kişiye eğitim verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlığın "Adım Adım Mesleğe Projesi" kapsamında polislik ve askerlik gibi çeşitli mesleklerin spor mülakatlarına girecek 40 kişiye eğitim verildi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, spor salonu ve futbol sahasında düzenlenen çalışmaları yerinde inceleyerek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel'den bilgi aldı.

Sarı, gençlere maddi, manevi her alanda destek olduklarını belirterek, sözlü mülakatta başarı diledi.

Yüksel ise spor uzmanı nezaretinde mülakatlara hazırlanan 40 kişiden 35'inin ön sağlık ve spor parkurlarında başarılı olduğunu belirterek, derece yapan adaylardan Eray Şahin ve Eda Zengin'i tebrik etti.

Suşehri'nde 'Adım Adım Mesleğe Projesi' kapsamında eğitim verildi
Suşehri'nde 'Adım Adım Mesleğe Projesi' kapsamında eğitim verildi
Suşehri'nde 'Adım Adım Mesleğe Projesi' kapsamında eğitim verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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