Suşehri'nde Abartı Egsoz Uygulaması

Sivas'ın Suşehri ilçesinde trafik ekipleri tarafından abartı egzoz uygulaması yapıldı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatları ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar üzerinde egzoz uygulaması gerçekleştirdi.

Ekiplerin durdurduğu araçlar üzerinde yaptığı detaylı inceleme sonucunda vatandaşları rahatsız edici abartı egzoz takan sürücüler uyarıldı.

Bazı vatandaşlar egzozlarını sökerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik uygulamalarının büyük bir azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Özellikle araç kullanırken cep telefonu kullanma, tehlikeli şerit değiştirme ve emniyet kemeri takmayan sürücülere gerekli işlemlerin yapıldığını vurgulayan Uludağ, "Özellikle son yıllarda yurt genelinde abartı egzoz takanların, vatandaşları rahatsız ettiği yönünde ihbarlar geliyor. Bu sebeple, abartı egzoz takan araç sürücülerine uygulanacak trafik cezalarında artış yapılmıştır. Bundan sonra da yapılan uygulamalarda abartı egzoz takılı olan sürücülere bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. Araçları mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecektir. Bundan böyle trafik ekiplerimiz, cadde ve sokaklardan bu araçlar temizlenene kadar uygulamalarına aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.