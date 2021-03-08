Suşehri'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suşehri'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:42
Suşehri'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Suşehri ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Suşehri ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Suşehri Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, Suşehri Yardım Seven Kadınlar Dernek üyeleri için müzik dinletisi sunuldu.

Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ilçede bulunan kurum ve iş yerlerini ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, "Kadınlarımız baş tacımızdır. Bir farkındalık olması için tüm kadınlarımızın yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bir program düzenledik." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ise kadınların hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil ettiğini söyledi.

Kadınlar Günü'nü kutlayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Kadınlar, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Gençlik Merkezi olarak böyle anlamlı bir günde kadınlarımıza karanfiller vererek, onların her zaman yanında olduğumuzu ifade ettik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Murat Balcı Müslüm Gürses Çağlar Ertuğrul
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suşehri'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:53:28. #1.14#
title